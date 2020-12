Že vraj verejnoprávna televízia?

Verejnoprávna televízia by mala slúžiť na šírenie vzdelania, informácií a kultúry na Slovensku. Pozrime sa teda, ako sa jej to v tejto dobe covidovej darí.

Na úvod ešte pripomínam, že je financovaná zo štátnych (a našich) zdrojov a mala by mať obmedzené množstvo vysielaných reklám. To, že pandémia a predovšetkým boj proti nej je dnes úlohou číslo jedna, netreba vôbec spomínať. Tiež asi netreba vôbec spomínať, že na našom Slovensku je tento boj značne obmedzovaný správaním sa dosť veľkej časti obyvateľstva. Jednoducho veria poverám a hoaxom o tom, či vôbec nejaká korona existuje. Ak aj existuje, nosiť rúška je nezmysel a zaočkovať sa rozhodne nedajú. Veď predsa kto by si dal do seba spolu s očkovacím sérom pichnúť aj akýsi záhadný čip, ktorý nás potom bude všetkých ovládať? Nevie ich rozhádzať ani to, že už viacerí takíto širitelia bludov na koronu ochoreli.

Určite sa teda dá povedať, že ak by sa väčšia časť našej populácie správala zodpovednejšie, množstvo covidom nakazených by bolo oveľa menšie. Pomaly sa takto blížime k úlohe našej verejnoprávnej televízie. Počet nakazených stúpa už tri mesiace, takže času na šírenie osvety a protipandemických informácií už bolo dosť. Napriek tomu si neviem spomenúť, že by som vo vysielaní zachytil niečo podobné. V správach RTVS nám každý deň opakujú vládne opatrenia. Okrem bežných relácií sú to reklamy na rôzne obchodné reťazce, autá také aj onaké a podobne. Bol by to taký veľký problém, keď ide pomaly o budúcnosť nás všetkých, zaradiť do vysielania krátke vstupy odborníkov a rešpektovaných osobností, “reklamu” na nosenie rúšok, vyhýbanie sa skupinám ľudí, spoločenských a rodinných podujatí, atď? Jednoducho systematickú snahu o presvedčenie ľudí, aby sa správali zodpovednejšie.

Naša televízia nám ale radšej ukazuje Fica a Kotlebu ako organizujú nepovolené zhromaždenia a behajú na nich bez rúška. Vlastne nám takto hovorí, že dodržiavať zákazy netreba a keď to aj urobíte, nič sa vám nestane.

Takže nakoniec suma sumárum. Načo je nám vlastne takáto inštitúcia financovaná z našich peňazí, keď v takejto ťažkej dobe absolútne zlyháva? Zaujíma to vôbec niekoho aj napríklad na Ministerstve kultúry? Veď keď nič iné, tak čím skôr tú koronu porazíme, tým skôr budú mocť hrať kiná a divadlá a hudobníci na koncertoch. A tým menej ich budeme musieť podporovať (a nielen ich) a tým menej zadĺžime naše deti a možno aj vnúčatá. O problémoch nemocníc a množstve zomrelých ani nehovorím.