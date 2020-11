Diplomovka nie je problém

Pred časom sa náš pán premiér zaradil medzi verejne známych plagiátorov. Napriek tomu, že takúto činnosť predtým intenzívne kritizoval, ale čo už, na Slovensku musíme pretrpieť aj takéto delikty.

Bohužiaľ sa však ukazuje, že odpisovanie nebol hlavný problém jeho štúdia.

Do školy som chodil už dosť dávno, ale pamätám si ako nás učili, že kritériom pravdivosti je spoločenská prax. Aká je teda skutočná prax vládnutia nášho premiéra?

Hneď po zostavení novej vlády sme sa dozvedeli, že máme najlepšiu vládu všetkých čias. Bolo to, aj vzhľadom na už zúriacu koronu dosť odvážne tvrdenie. Prvú vlnu korony sme zvládli, aj keď treba povedať, že zásluhu na tom má aj predchádzajúca vláda. Čo však bolo horšie, už od počiatku vládnutia novej vlády sa začali vnútrokoaličné konflikty, iniciované skoro vo všetkých prípadoch premiérom. Vyzeralo to, že si nedokáže udržať ani nervy, ani jazyk na uzde,

Leto prebehlo v pohode, nosili sme síce v obchodoch a vo verejnej doprave rúška, ale vláda sa tvárila, že sa nič dôležité nedeje. Prišla jeseň a s ňou aj očakávaná druhá vlna. Zrazu sme zistili, že hygienici nestíhajú, nemocnice nie sú pripravené a testovanie je v plienkach. Zodpovedný akosi nebol nikto. Zasadali komisie, štáby a samozrejme aj vláda. Raz bol zodpovedný premiér, raz krízový štáb a raz vláda. Niekedy zasadal najprv štáb a potom vláda, potom zase naopak. Samozrejme tlačovky nielen po zasadnutí každého telesa, ale dokonca aj pred ním. To, že informácie, ktoré sme dostávali, nie sú definitívne, vôbec nikomu nevadilo.

Naplno sa to ukázalo pri plošnom testovaní. Až do poslednej chvíle väčšina zainteresovaných nevedela, ako to vlastne bude. Len som čakal, či nám niečo neporadí aj pani profesorka Merkelová, keďže o všetkom bola informovaná skôr, ako väčšina zainteresovaných.

Stačí, musím sa vrátiť ku kritériu pravdivosti a spoločenskej praxi. Tá totiž úplne jasne ukazuje, že vedúcemu našej vlády chýbajú základné znalosti z manažmentu. Je to dosť prekvapivé, keďže ho, ako sám tvrdí, poctivo vyštudoval, dokonca na našej najprestížnejšej univerzite. Jeho súčasný návrh na napísanie novej diplomovky teda vôbec nie je dostačujúci. Svojou činnosťou nám ukazuje, že by si mal zopakovať, a teraz poctivo, znovu celé štúdium. Dobrý manažér, okrem nevyrábania statkov – zmätkov, totiž svojich partnerov a podriadených neuráža a neponižuje.