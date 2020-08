Ach, ten manažment

Náš pán premiér bude zrejme až do smrti známy ako plagiátor, ktorý nielen že použil pri písaní diplomovky už publikované texty, ale ani nebol sám ochotný ich naklepať do počítača.

Ako sa však situácia na Slovensku vyvíja, toto sa mi nezdá ako náš najväčší problém.

Kto len trochu sleduje dianie v našej politike musel si všimnúť množstvo protichodných informácií, ktorými sme kŕmení. Napríklad len pred pár dňami ohľadom nástupu žiakov a študentov do škôl. Najprv mali rodičia podpisovať prehlásenie, o dva dni už prehlásenie bolo iné. Príchodzí z cudziny mali dva týždne ostať doma, potom už nie. V škole mali nosiť rúška všetci, potom už len druhý stupeň základných škôl. A to vôbec neviem, či som tie zmetky vymenoval všetky.

Príkladov je samozrejme oveľa viac. Raz je za niečo zodpovedný jeden minister, potom druhý. Raz je za korona opatrenia zodpovedný jeden štáb, potom iný. Dlhú dobu nám všetko o korone oznamoval pán premiér, proklamoval nasledujúce opatrenia, potom dlhšiu dobu vôbec nič.

Keď sa to všetko zhrnie je nad slnko jasné, že vedeniu našej republiky chýba poriadny a systematický manažment. Ale veď to je presne to isté, čo náš súčasný pán premiér na preslávenej vysokej škole v Skalici študoval. Dokonca sa ešte niekoľko ľudí dušovalo, že teda do školy chodil poctivo.

Môžeme povedať, že obor štúdia si vybral dobre. Len sa akosi neprepracoval k želanému výsledku, získaniu príslušných vedomostí.

Ak sa máme seriózne pohnúť ďalej, podľa môjho názoru by si mal pán premiér štúdium manažmentu zopakovať, tentoraz na serióznej a dobrej univerzite. A ani by mi moc nevadilo, keby na koniec niečo do druhej diplomovky aj odpísal.