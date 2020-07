Takto nie, súdruhovia!

Dvanásťročná vláda Smeru sa vyznačovala dvomi vlastnosťami. Prvá, že to nebola žiadna sociálna demokracia, ale v skutočnosti vláda partičky oligarchov schovávajúca sa za “sociálne balíčky”.

Druhá, a podľa mňa ešte horšia bola, že totálne ustrnul rozvoj našej spoločnosti, čo sa prejavilo aj v prejedení dobrých časov a zanechaní prázdnej štátnej kasy a náraste štátneho dlhu.

Chvalabohu, pri posledných voľbách im to ľudia spočítali. Len nie som si istý, či sa z toho poučila aj nová vláda.

Snaha v boji proti korupcii je zjavná. Avšak čo sa týka robenia poriadku v ekonomike, až také úsilie vôbec nevidieť. Ak by náhodou prešla populárna vila na Riviére do majetku štátu, bolo by to pekné a pre mnohých aj poučné. Ale naši občania sa z toho nenajedia. Viac sa najedia, ak tu lepšie bude fungovať celá naša spoločnosť.

Veď ako si mám vysvetliť, že už po prudkom celosvetovom a samozrejme aj slovenskom prepade ekonomiky v dôsledku korony nám nebolo povedané, že časy sú a budú zlé a budeme sa musieť uskromniť. Namiesto toho sa predkladajú ďalšie a ďalšie miliónové projekty a dokonca sa schválil aj vôbec nie nevyhnutný sociálny balíček.

Všeobecne sa hovorí, že múdra vláda robí potrebné nepopulárne opatrenia na začiatku. Z tohto pohľadu teda neviem, neviem. Napríklad bolo naozaj také nevyhnutné k vlakom zadarmo pridávať ešte aj autobusy? Iste, vlaky všade nechodia, ale nedalo sa to vyriešiť zľavami? Navyše, veľkú časť nákladov neponesie štát, ale samosprávy, čo tiež nie je veľmi fér.

V minulosti kritizovali súčasní koaličníci predchádzajúcu vládu, že prijíma opatrenia, ktoré nemajú krytie v rozpočte. A teraz čo? Úplne jasne nám tu deklarujú že my sa teda uskromňovať v žiadnom prípade nebudeme, nech to robia naše deti a vnúčatá.

A toto nie je vôbec jediný neduh ktorý v minulosti kritizovali a teraz to pokojne robia. Takže súdruhovia, pozrite sa prosím do zrkadla a začnite sa chovať normálne, alebo aspoň tak, ako ste nám to pred voľbami sľubovali. Ináč skončíte na takom istom prepadlisku, ako vaši predchodcovia. To by nás až tak veľmi nemrzelo, ale že Slovensko sa zase nepohne dopredu, to bude horšie.

P.S.

Táto téma už začína byť otrepaná, napriek tomu si myslím, že hovoriť o nej treba.