Neobyčajný človek a závislé osobnosti

Z názvu nášho vládneho hnutia vyplýva, že sa skladá z dvoch skupín ľudí. Obyčajných ľudí, ktorí boli zrejme jeho zakladajúci “členovia” a ďalších, ktorí sa k hnutiu pridali.

Názov Nezávislé osobnosti predpokladá, že sú to silné osobnosti v niektorom odbore a vo vzťahu k hnutiu sa budú môcť chovať nezávisle. Aká je však realita?

Hnutiu jednoznačne dominuje “šéf”, študovaný manažér ktorý rozhoduje úplne o všetkom, aspoň navonok sa to tak javí. Pri jeho manažmente by sme sa mali pristaviť lebo vyzerá to, že najbližších pár rokov nám tu bude o všetkom rozhodovať.

Prvé, čo so mnou zakývalo, bolo vyhlásenie, že zložil najlepšiu vládu, akú kedy Slovensko malo. Pred akoukoľvek jej aktivitou, rozhodnutím, návrhom zákona a podobne. Bolo by to super, keby mal pravdu. Len je zarážajúce, že takmer okamžite začal s jej deštrukciou. Chudák Sulík, aj keď určite nie je vo všetkom svätý, by o tom vedel rozprávať. Najprv je totiž prezentovaný opačný názor, potom útok na Sulíka alebo SAS a nakoniec sa kritizovaný návrh zrealizuje. Tiež nezakryte a otvorene preferovať jednu koaličnú stranu pred druhou nie je hneď na začiatku vládnutia asi veľmi múdre.

Poďme ale trochu k osobnostiam. Neviem či je to len môj dojem, ale zdá sa mi že niektorí ministri OľaNO sa motajú ako prd v gatiach. Ako ináč si mám napríklad vysvetliť, že dodnes nepadlo ani slovo o rekonštrukcii štátneho rozpočtu. Veď nereálny bol už pri jeho schválení. Zaťažovať ho budú nezmyselné “sociálne opatrenia” predchádzajúcej vlády s ktorými doteraz nie a nie pohnúť, nesmierne náklady na koronu ako aj mnohé koaličné sľuby deklarované vo vládnom programovom vyhlásení. Zatiaľ to vyzerá tak, že ak aj Slovensko neskrachuje, trpieť budú nielen naše deti, ale aj vnúčence. A náš šéf sa zatiaľ na Facebooku pýta občanov, či má niektoré deti v lete pustiť do školy alebo nie. Nedá sa nič robiť, ale tá univerzita, kde získal univerzitný titul, si moju úctu nezaslúži.

Zatiaľ sa zdá že jediní, kto tu môžu urobiť trochu poriadok, sú práve Nezávislé osobnosti. Súčasný stav totiž jednomu koaličnému partnerovi vyhovuje a druhých dvoch sa zjavne nikto nepýta. Ak teda chcú, aby sme ich aj naďalej volali osobnosti, mali by sa v problémoch manažmentu vlády zaangažovať. Keďže zatiaľ sa to nedeje, nemôžem si pomôcť, ale osobne ich volám Závislé osobnosti. Mali by si uvedomiť, že problém nie je v tom čo sa deje, ale ako sa to deje, čo neveští do budúcna nič dobrého.