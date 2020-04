Pre štatistiku rozšírenia vírusu Covid 19 som si vybral počet smrteľných prípadov na milión obyvateľov v popredných európskych a tiež našich susedných krajinách.

Dnešná situácia je v nasledujúcej tabuľke:

ESP 339.25 ITA 302.13 FRA 187.27 GBR 117.50 AUT 35.44 GER 31.11 CZE 10.56 HUN 8.02 POL 4.63 SVK 0.36

Ako vidno, naše Slovensko tejto tabuľke suverénne kraľuje. O príčinách by sa zrejme dalo filozofovať veľa, ja by som ale chcel poukázať na iný fakt.

Všetci vieme, že naše zdravotníctvo aké je, také je, ale na koronu sa poctivo pripravuje. Máme rozdelené nemocnice a rezervované miesta. Podľa predpokladov má u nás korona vyvrcholiť niekedy v lete.

A tu sa dostávame k titulku môjho blogu. Nenapadlo niekoho, že by sme v tejto situácii mohli niektorej ťažko postihnutej európskej krajine pomôcť? Aspoň zvonku to tak vyzerá, že by nás to až tak veľmi nezaťažilo.

Eurofondy chceme, euro sa nám tiež hodí, veľa z nás si veselo pobehuje po Európe prakticky bez hraníc, takže podľa môjho názoru trocha solidarity by určite nezaškodilo.

Čo vy na to, páni zodpovední?