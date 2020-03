Vážený pán premiér!

Hneď na úvod sa priznám že aj ja som dôchodca. Predchádzajúca vláda nám na poslednú chvíľu a za veľmi sporných okolností schválila trináste dôchodky. Kto by sa nepotešil.

Aj keď je pravda, že dôchodky nám v poslednej dobe celkom dobre porástli. Niekto nám dokonca sľuboval aj štrnáste, ale o tom teraz radšej nie.

Schvaľovanie bolo hektické a aj keď sme teraz múdrejší dá sa povedať, že niečo z dnešných problémov sa dalo aj tak trošku predvídať. Len o pár dní nato sme sa, dúfam že nemusím písať prečo, dostali do diametrálne inej situácie. A nielen inej, ale oveľa horšej. Tie stámilióny a miliardy, ktoré tu teraz lietajú vzduchom, bude musieť totiž niekto v budúcnosti zaplatiť.

Naše trináste dôchodky by mali stáť 400 miliónov eur. Kopa peňazí, ale v porovnaní s predpovedanými deficitmi len pár drobných. Ale aj tak, keď je zle, treba skúšať všetko, čo by nám mohlo pomôcť. A nevyplatenie našich dôchodkov by pomohlo úplne jednoznačne.

V tejto situácii totiž vôbec nejde o nás. Ide o budúcnosť našich detí a vnúčat a to by nám vôbec nemalo byť ľahostajné.

Navyše by sme si mali uvedomiť, že my dôchodcovia sme tu jediní, ktorí majú svoje príjmy garantované. Na nás sa nevzťahuje ani strata zamestnania, ani neplatené voľno, ani PK-ka a ani OČR-ka.

Preto Vás vyzývam, pán premiér: Zrušte vyplácanie tohto, v súčasnosti bohužiaľ musím povedať, nezmyslu.

Ďakujeme.