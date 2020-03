Ach, tie obaly

Keď sa pozrieme na haldy nášho komunálneho odpadu vidíme, že jeho veľmi veľkú časť tvoria plasty, v prvom rade obaly. Či už všetky možné druhy sáčkov, alebo plastové flaše.

Podobne keď sa porozhliadneme po našich obchodoch vidíme, že všetko, čo sa len trochu dá, je zabalené v sáčkoch a skoro všetky nealkoholické nápoje sa predávajú v jednorazových plastových flašiach.

Som už starší a pamätám si, že za socíku boli vratné flaše na pivo, víno a minerálky. (O Coca cole sa nám vtedy ešte ani len snívalo.) Desiatu do školy som síce nosil v igelitovom vrecúšku, avšak musel som ho doniesť naspäť domov, aby sa dal použiť aj na druhý deň.

Dnes musíme konštatovať, že sme prešli takmer výhradne na používanie obalov nevratných. V prvom rade je to z dôvodu našej pohodlnosti, ale tiež finančnej dostupnosti plastových materiálov. V našej ekonomike sú či už plastový sáčok, alebo PET flaša prakticky bezcenné. Výsledkom sú na jednej strane kopy odpadu, ale na druhej strane, o ktorej sa až tak veľa nehovorí, nadmerná spotreba uhľovodíkov, ktoré nám (našim deťom a vnukom) budú zanedlho veľmi chýbať.

Ľudstvo si tento stav začína pomaly uvedomovať a napríklad Európska únia sa zaviazala do roku 2035 triediť 65 % odpadu. Cieľ síce pekný, avšak podľa mňa je to len plán B. Recyklácia totiž vôbec neznamená, že z PET flaše bude znovu PET flaša. Skôr to bude iný plastový výrobok, napríklad lavička v parku. Na novú PET flašu bude treba vyťažiť ďalší uhľovodík a s použitím energie ho spracovať.

Plán A, teda jediné skutočné riešenie by bolo zníženie spotreby obalov. Toto by sa dalo jednoducho dosiahnuť prechodom z obalov nevratných na obaly vratné, ktoré by boli využiteľné mnohokrát.

Je mi záhadou, že sa týmto problémom napríklad Európska únia ešte nezaoberá. Nevidí sa mi veľkým problémom navrhnúť trochu pevnejšie PET flaše a sklenné flaše, ktoré by mohli slúžiť opakovane a uzákoniť povinnosť ich používania. Nakoniec na pivo ich stále ešte máme.

Veď ako som už spomínal vyššie, vratné obaly na nápoje sme tu už mali. Bolo to pivo, víno a minerálky. Dnes nám ostalo len pivo, ale aj to len v malej miere, keď v obchodoch prevažuje pivo v plechovkách.

O tom, či dôjde k renesancii vratných obalov niet pochýb. Otázkou je iba, že kedy, pretože to bude jedna z nutných podmienok našej ďalšej existencie. Čím skôr, tým lepšie pre naše deti a vnúčatá.